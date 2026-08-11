Estos son los 10 puntos donde se puede donar en Medellín para afectados por terremoto

Recolección de ayudas para damnificados por terremoto. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín dispuso de 10 puntos en la capital antioqueña para la recepción de ayudas para las comunidades que resultaron afectadas por el terremoto de este lunes, 10 de agosto.

Desde el gobierno distrital, con la compañía de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, hicieron el llamado para la donación de alimentos y elementos de primera necesidad que serán enviados a las zonas que tienen una mayor crisis para la atención de la emergencia.

En las donaciones se priorizan alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica y artículos esenciales para las familias afectadas.

Para facilitar el proceso de recolección, movilización, distribución y envío de las ayudas, el Distrito se articuló con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

¿Cuáles son los puntos de recolección?

Los puntos de acopio están distribuidos en las diferentes zonas de la ciudad.

En los parques biblioteca de Belén, San Javier, Gabriel García Márquez, León de Greiff y la Biblioteca Pública de El Poblado, se dispuso del personal para recibir las ayudas que se requieren de manera urgente para la atención de la emergencia.

Así mismo, estarán dispuestos los puntos de recaudo en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, la Fundación Saciar, el local 9840 de la Terminal del Norte, la placa cubierta de la Universidad EAFIT y el hall de la Alcaldía de Medellín.

¿Qué se requiere?

Las donaciones prioritarias se concentran en los alimentos y elementos no perecederos como agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche, alimentos listos para consumo y otros productos de canasta básica.

En elementos de aseo se requiere jabón, champú, cepillos, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, colchonetas y mantas.

Estos elementos no se requieren.

En los puntos de recolección de ayudas no están aceptando medicamentos, ropa, productos vencidos ni alimentos perecederos.

Solidaridad desde Medellín

La secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez, explicó que “desde Medellín queremos decirles a las personas y comunidades afectadas por el sismo que no están solas. Por eso, hemos activado puntos de acopio para recibir donaciones de alimentos de la canasta básica, alimentos no perecederos, granos, entre otros, así como otros insumos esenciales como kits de aseo, pañales, colchonetas y mantas, que haremos llegar a las comunidades afectadas. Estas donaciones las distribuiremos a través de los bancos de alimentos. También tenemos habilitados canales para recibir donaciones en dinero a través de la Corporación Presentes y la Cruz Roja Colombiana. Hoy nos solidarizamos con quienes más lo necesitan”.

También se puede donar dinero.

Desde el gobierno distrital explicaron que hay disponible un canal de donación en dinero a través de Presentes Corporación, por medio del sitio web https://presentes.co/dona/, ingresando a la campaña “Colombia se levanta”.

Asimismo, la Cruz Roja Colombiana habilitó sus canales para recibir estos aportes.

El objetivo de la recolección y la instalación de estos puntos estratégicos en la ciudad es canalizar de manera organizada la solidaridad de ciudadanos, empresas y organizaciones de Medellín, de acuerdo a las necesidades identificadas.