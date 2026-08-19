Andes canceló fiestas para utilizar los recursos en ayudas a las familias afectadas por el terremoto

Andes- Antioquia

Ante la actual emergencia que afronta el municipio Andes por cuenta de los daños ocasionados en viviendas, templos religiosos y otras estructuras, la alcaldía ha tomado la decisión de que este año no se realizarán las fiestas patronales. La intención es poder atender de manera prioritaria a las familias afectadas por el fuerte sismo del 10 de agosto. Según las autoridades, esta población es la más afectada del suroeste.

Las fiestas Katías 2026 se iban a realizar el primer fin de semana de noviembre, pero quedan canceladas. Según el alcalde de esta población del Suroeste del departamento, Germán Vélez, el dinero que se iba a invertir en las fiestas será destinado para acondicionar 518 viviendas afectadas; de estas, 348 son rurales y 170 urbanas. 71 tienen orden de evacuación.

“Yo no estaría tranquilo designando el recurso para hacer unas fiestas mientras que una familia se esté mojando o esté a la intemperie. Entonces, hoy prima la necesidad de reconstruirle la casa a los andinos, y por eso tomé esta decisión”, recalcó el mandatario local.

Manifestó que ya se reunió con el comercio y recibió apoyo del gremio ante la actual situación. Además, agrega que desde hace varios años comenzó la adecuación de viviendas en el corregimiento San José con apoyo de la Fundación Somos Conciencia.

“Corporación recoge ayudas y nosotros apoyamos con mano de obra y salimos a las veredas a ir haciendo techos, porque la mayoría de las afectaciones son techos, paredes. Tenemos 16 casas por ahora que tenemos que hacer nuevas, pero de resto las afectaciones son entre techo, pisos, unidades sanitarias, cocina. Entonces, ahí vamos reconstruyendo lentamente.

Finalmente, manifestó que, desde la empresa de vivienda de Antioquia, Viva, ya les han estado enviando material para adelantar la labor de adecuación de las viviendas.