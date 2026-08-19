En Antioquia empresas, empleo y exportaciones muestran señales positivas en el 2026

Medellín, Antioquia

La economía de Antioquia muestra señales de recuperación durante el primer semestre de 2026, pese al escenario de incertidumbre nacional, las altas tasas de interés y el incremento de los costos laborales. Así lo señala el más reciente informe de coyuntura económica de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que destaca el comportamiento de las empresas, el empleo, las exportaciones, la construcción y la inversión.

Uno de los principales indicadores está en la creación de empresas. Entre enero y junio se constituyeron 16.366 nuevas empresas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio, un crecimiento de 0,7 % frente al mismo periodo de 2025. El comportamiento estuvo marcado por un aumento de 3,9 % en las sociedades, mientras que la creación de empresas de personas naturales cayó 1,3 %.

Al mismo tiempo, 7.066 empresas cancelaron su matrícula mercantil durante el primer semestre, una cifra 0,5 % inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025. El resultado muestra que, aunque continúa el cierre de negocios, el número de cancelaciones presenta una leve reducción.

En materia de inversión, la Cámara reportó una inversión neta en sociedades de $671.070 millones a junio de 2026. La cifra representa una reducción de 33,2 % frente al año anterior, aunque la entidad advierte que la comparación está afectada por un efecto base generado por operaciones del grupo Cibest en 2025. Al depurar ese efecto, la variación sería positiva en 28,3 %.

El mercado laboral también presenta uno de los resultados positivos del informe. Medellín y su área metropolitana registraron una tasa de desempleo de 7,1 % en el segundo trimestre de 2026, una reducción de 0,5 puntos porcentuales y un resultado inferior al promedio de las principales 13 áreas metropolitanas. En ese periodo había 2,24 millones de personas ocupadas, 102.000 más que un año atrás.

Entre las actividades que más aportaron a la generación de empleo estuvieron la administración pública, educación y salud; la construcción y las obras públicas; el transporte y las plataformas; y los servicios profesionales. En contraste, la industria y el comercio fueron algunos de los sectores que más puestos de trabajo perdieron.

Otro de los motores de la economía regional está en las exportaciones. A junio, las ventas de bienes de Antioquia al exterior crecieron 47,8 % en valor, frente a un aumento de 14,2 % en el total nacional. Incluso excluyendo el sector minero-energético, el crecimiento departamental fue de 11,3 %. Las exportaciones antioqueñas representaron además el 35,8 % del total nacional, sin incluir petróleo y sus derivados.

El oro explica buena parte de ese resultado: representó 54,1 % de las exportaciones antioqueñas, con un crecimiento de 96,9 % en valor. También sobresalieron el banano y plátano, el cobre y sus concentrados, las flores y los minerales de metales preciosos. El cobre, en particular, registró un aumento de 991,8 % en el valor exportado.

La construcción presenta un comportamiento mixto. El informe identifica señales de recuperación en el área licenciada y en los despachos de cemento, mientras que las ventas de vivienda continúan deteriorándose. En el primer semestre, las ventas de vivienda VIS cayeron 19,2 % y las no VIS 18 %, comportamiento asociado principalmente a los altos costos y las tasas de interés.

En turismo, Antioquia mantiene una participación importante en el país: durante el primer semestre recibió 26 % de los visitantes extranjeros no residentes que llegaron a Colombia. Sin embargo, el número de visitantes cayó 0,6 % frente al mismo periodo anterior y la ocupación hotelera disminuyó 2,2 puntos porcentuales.

La Cámara también destaca el comportamiento de la inversión extranjera. Hasta julio, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín había gestionado 408,5 millones de dólares, la segunda cifra más alta de su historia y un aumento de 140 % frente a 2025. Estas inversiones están asociadas a la generación de más de 3.000 empleos, principalmente en tecnología, ciencias de la vida, agronegocios y comercio.

Con estos resultados, la Cámara proyecta que Antioquia crecerá 2,8 % en 2026, por encima del 2,5 % estimado para Colombia. La entidad advierte, sin embargo, que el resultado definitivo dependerá de la recuperación del consumo y del comportamiento de la construcción y la industria.