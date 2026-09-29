De las 47 pruebas contra Sebastián Ortega, en solo dos lo mencionan: abogado defensor

Medellín

Este martes fue el turno del abogado Billy Torres, defensor del imputado Sebastián Ortega por el caso de la presunta corrupción en contratos del Área Metropolitana en la administración del exalcalde Daniel Quintero. El juarista refutó las pruebas presentadas por el abogado Majer Abushihab, quien solicitó al juez la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Sebastián...

En su exposición, el abogado defensor de Ortega argumentó que su cliente no representa ningún riesgo para la sociedad y los testigos y mucho menos para el proceso. Además, expuso que no se pudo acreditar con suficiencia que él haya intimidado o presionado al testigo Misael Cadavid. También manifestó que el abogado del Área citó a dos personas que manifestaron esa posible conducta y que, según el abogado, aún no se sabe quiénes son.

“Pero la decisión que aquí se tome debe fundamentarse en lo que objetivamente demuestren los elementos probatorios aportados y su vínculo con el caso concreto. Con el debido respeto por el señor apoderado, me permito manifestar mi desacuerdo con los elementos que ha presentado para sustentar su solicitud”.

También manifestó que de las 47 pruebas presentadas contra Ortega, en solo dos lo mencionan directamente y que por ello no se debe adoptar la medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Y ninguno relacionado con el contrato 9 82 de 2021, que es el que estamos analizando con ocasión de la intervención del señor Sebastián. En estos 47 elementos materiales, usted va a encontrar fotos donde no está Sebastián, actas de audiencia donde no se menciona a Sebastián, el contrato 293, que no tiene nada que ver con el 982, contrato 631, el acuerdo metropolitano del año 2013, una resolución metropolitana del año 2019, una declaración juramentada de Luz Janet Mejía, que tampoco menciona a Sebastián”.

En la misma audiencia, la fiscalía le respondió al abogado Santiago Trespalacios, defensor de Miguel Quintero. Recordemos que el jurista pidió al juez que se retiraran varias pruebas presentadas, a lo que el ente investigador argumentó que se sostiene en los elementos de prueba presentados para pedir la medida de detención en centro carcelario contra él.

Conocidas las posturas de las partes, el próximo viernes 2 de octubre el juez 27 penal municipal de Control de Garantías decidirá si los dos imputados, Miguel Quintero y Sebastián Ortega, son enviados a la cárcel o continúan afrontando el proceso en libertad.