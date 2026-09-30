El sur y el norte del valle de Aburrá se siguen rajando en el ahorro del agua, según EPM

Valle de Aburrá

Empresas Públicas de Medellín entregó un nuevo reporte en cuanto al comportamiento de la población en la coyuntura actual de pocas lluvias y el consumo del agua. De nuevo, las personas han demostrado que no han adoptado buenas prácticas, pese a que se ha insistido en la necesidad del ahorro del agua para evitar una situación crítica en los embalses.

Según el reporte actualizado, de nuevo las zonas del norte y sur del Valle incumplen las metas de ahorro del líquido. Por ejemplo, las personas que se abastecen del embalse Embalse La Fe en La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y sur de Medellín solo ahorraron 35 litros por casa de la meta de 71 diarios.

Mientras que los que habitan el norte y el suministro es del Embalse Riogrande II en las poblaciones de Bello, Copacabana, Girardota y zona occidental y noroccidental de Medellín, solo ahorraron 37 litros por día de los 70 que se tiene como meta.

Comportamiento positivo

EPM, en contraste, manifestó que los habitantes de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria han logrado un ahorro significativo de 84 litros de los 92 que se proyecta por día. En este caso particular, cabe recordar que en esta zona existen las interrupciones programadas escalonadas, pero se suma el ahorro voluntario.