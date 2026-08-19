En Medellín se han recolectado más de 80 toneladas de ayudas para los damnificados por el terremoto

Punto de recolección de ayudas en Medellín para damnificados por el terremoto. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín mantendrá habilitados los diferentes puntos de recolección de ayudas que se han instalado en la ciudad para quienes desean donar en especie lo que se requieren para los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en el país.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, aseguró que ya van más de 80 toneladas de ayudas que se han recolectado en esta parte del país y agradeció la solidaridad de las comunidades y empresarios paisas.

Aclaró que, por medio de la Alcaldía, los bancos de alimentos, artistas y los particulares, se ha logrado recaudar esas más de 80 toneladas que están llegando a municipios del Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca.

Punto de recolección para el Chocó

Explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que, en una comunicación con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, indagó sobre la posibilidad de tener un punto de recolección exclusivo para los afectados en ese departamento, para lo cual se dispuso desde esta ciudad el ubicado en la Terminal del Norte.

Lugares de recolección

Las ayudas se pueden acercar a los parques biblioteca de Belén, San Javier, Gabriel García Márquez, León de Greiff y la Biblioteca Pública de El Poblado, donde está dispuesto el personal para recibir las ayudas que se requieren para la atención de los afectados por esta emergencia.

Así mismo, estarán dispuestos los puntos de recaudo en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, la Fundación Saciar, el local 9840 de la Terminal del Norte, la placa cubierta de la Universidad EAFIT y el hall de la Alcaldía de Medellín.

El llamado que ha tenido la administración distrital es a seguir donando, porque el drama de las familias cada vez será más complejo, se conocerán las realidades de algunas poblaciones y se requiere la ayuda de la comunidad.

Encuentro con el presidente

Federico Gutiérrez agregó que hoy se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella para abordar diferentes temas, entre los que se encuentra el tema del déficit habitacional, la atención en materia de infraestructura de la emergencia y el terremoto y los retos que debe asumir el país.

Indicó el alcalde sobre la invitación del presidente: “Nos ha convocado a Bogotá y desde Medellín vamos a seguir solucionando el déficit habitacional, pero entendiendo que hoy hay otra realidad de país, con lo que pasó en el terremoto. Lo que podamos apoyar en experiencia y lo que necesite el gobierno, por supuesto lo vamos a hacer para las familias afectadas”.

La solidaridad de los empresarios paisas

El mandatario distrital también celebró el anuncio de los empresarios antioqueños de 200 mil millones de pesos para las personas afectadas por el terremoto, porque eso muestra la solidaridad.

El mandatario distrital agregó: “Quiero felicitar a los empresarios paisas y quiero agradecerle a la gente de Medellín por la solidaridad”.

En la cuenta de Presentes Corporación ya se han logrado más de $6.133 millones de pesos, dijo el alcalde, pero se debe mantener el apoyo, porque es una emergencia que no se atiende en una semana o un mes; será una reconstrucción de años.