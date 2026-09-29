Ya fue liberada la mujer que permanecía retenida por el Clan del Golfo en Anorí

Anorí- Antioquia

La seguridad en el municipio de Anorí ha exigido una atención especial de las autoridades en los últimos meses. En el área urbana, los homicidios de personas, especialmente que no son del pueblo, han prendido las alertas, aunque este martes el secretario de seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduermo Martínez, manifiesta que “lo tenemos en una relativa calma”. La otra zona que tiene en una zozobra constante a la población es el corregimiento de Liberia El Charcón por el conflicto entre los grupos ilegales.

Recordemos que hace cerca de un mes un grupo del Clan del Golfo secuestró a ocho personas en ese centro poblado, incluido el presidente de la Junta de Acción Comunal, y luego liberó a cuatro, entre ellos el líder social. Posteriormente, aparecieron muertos tres de esos retenidos y la última era una mujer Durley Montoya que estuvo en cautiverio casi un mes y hace pocos días fue liberada y salió del territorio. ES lo que se confirma por parte de fuentes extraoficiales y la misma comunidad. La joven se dedica a la minería informal en ese territiro.

Recordemos que la comunidad y la alcaldía de Anorí el pasado 10 de septiembre y 25 del mismo mes realizaron dos marchas para exigir la libertad de la joven, la que finalmente se dio.

Acciones de seguridad

Ante este panorama, el secretario Martínez manifestó que ya solicitaron de manera formal ante el Ministerio de Defensa la presencia permanente en un puesto de la policía; por ahora, el ejército está en el corregimiento.

“Ya esa petición que ha hecho nuestro gobernador al Ministerio de la Defensa está siendo estudiada. Ellos ya están adelantando todas las gestiones necesarias para mirar si llega la policía allí, a ese sitio donde se va a ubicar, mirar si hay un terreno donde, posiblemente, en un futuro se pueda construir una estación de policía de manera permanente”, explicó el funcionario.

En cuanto a la prohibición del frente 36 sobre el ingreso de los carros de la empresa que distribuye la cerveza y otros licores, fuentes de la zona manifiestan que estos productos sí han estado ingresando, pero en los camiones de los transportadores locales. Recordemos que el grupo ilegal señalaba a los conductores de entregar información al Clan del Golfo sobre el territorio.