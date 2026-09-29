CAF aprobará crédito por US$300 millones para el metrocable de San Antonio de Prado en Medellín

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– aprobará una línea de crédito por 300 millones de dólares para financiar el metrocable de San Antonio de Prado, uno de los principales proyectos de movilidad que actualmente ejecuta la ciudad.

El mandatario aseguró que sostuvo una reunión con el presidente de la CAF y que la aprobación del crédito avanzará esta semana en las instancias internas del organismo internacional.

El alcalde explicó que los recursos para el proyecto están garantizados y recordó que el Concejo de Medellín ya aprobó las vigencias futuras necesarias para asegurar su financiación.

“Esa línea de crédito solicitada por 300 millones de dólares la aprobarán esta semana y darán el visto bueno en lo que ellos llaman el comité presidencial y el comité gerencial de la CAF. Además, la línea de crédito para los proyectos estratégicos de ciudad”, señaló el mandatario local.

Detalles del Metrocable de San Antonio

El nuevo sistema tendrá una extensión aproximada de cinco kilómetros, lo que lo convertiría en el metrocable más largo de Medellín.

El recorrido partirá desde la zona de la estación La Estrella del Metro y avanzará hacia San Antonio de Prado, con estaciones en territorio de La Estrella y una estación intermedia cercana a los límites entre Medellín, Itagüí y La Estrella.

Según el alcalde, esta característica convertiría al proyecto en el primer metrocable con impacto en tres municipios del Valle de Aburrá.

La financiación de la CAF permitirá respaldar la ejecución de una obra considerada estratégica para mejorar la movilidad de los habitantes de San Antonio de Prado y ampliar la cobertura del sistema Metro hacia el suroccidente del Valle de Aburrá.