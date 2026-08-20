Gobernador de Caldas pide solicitud de endeudamiento por $80.000 millones para reconstruir viviendas
Se espera el desahorro de 113.000 millones de pesos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).
Caldas
La Gobernación de Caldas pedirá a la asamblea una solicitud de endeudamiento por $ 80.000 millones destinados a la reconstrucción de viviendas en los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Igualmente, esperan el desahorro por $ 113.000 millones del FONPET para reunir más recursos.
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“Adicionalmente, con unos $ 25.000 millones de recursos propios que hemos recaudado de varias secretarías obtendríamos una bolsa de 220.000 millones de pesos”, puntualiza el mandatario departamental, Henry Gutiérrez.
Cabe recordar que la Alcaldía de Manizales solicitará un empréstito por 220 mil millones de pesos para la reconstrucción de los sectores afectados por el sismo, los cuales serán para la demolición de inmuebles, mejoramiento de viviendas, entre otros.
Cifras de daños en Caldas
- Anserma: viviendas con pérdida parcial: 675.
Viviendas con pérdida total: 92.
Instituciones educativas con diferentes daños: 28
- Risaralda: viviendas con pérdida parcial: 248.
Viviendas con pérdida total: 13.
Instituciones educativas con diferentes daños: 29.
- San José: viviendas con pérdida parcial: 250.
Viviendas con pérdida total: 40.
Instituciones educativas con diferentes daños: 4.
- Belalcázar: viviendas con pérdida parcial: 223.
Viviendas con pérdida total: 74.
Instituciones educativas con diferentes daños: 12.
- Viterbo: viviendas con pérdida parcial: 383.
Viviendas con pérdida total: 142.
Instituciones educativas con diferentes daños: 5.
- Villamaría: viviendas con pérdida parcial: 158.
Viviendas con pérdida total: 127.
Instituciones educativas con diferentes daños: 5.
- Chinchiná: viviendas con pérdida parcial: 471.
Viviendas con pérdida total: 69.
Instituciones educativas con diferentes daños: 4.
- Palestina: viviendas con pérdida parcial: 250.
Viviendas con pérdida total: 25.
Instituciones educativas con diferentes daños: 9.