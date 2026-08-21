Más de 200 toneladas de ayudas han llegado a Manizales: 150 han sido entregadas a damnificados

Caldas

La solidaridad de los manizaleños, caldenses y colombianos se sigue evidenciando gracias a las donaciones que han llegado al territorio y se han entregado a las familias damnificadas. En el más reciente reporte, más de 200 toneladas de ayudas humanitarias han arribado a la ciudad de Manizales, de las cuales, 150 han sido recibidas por las víctimas del terremoto.

Cada kit de mercado pesa, aproximadamente, 13 kilogramos siendo organizados y clasificados en el coliseo menor y en Expoferias, donde cientos de voluntarios se han sumado para cumplir con la tarea esencial de apoyar a 8.240 personas damnificadas en Manizales.

“Estas ayudas están llegando a las familias damnificadas. Seguimos entregando a los diferentes sectores del área urbana y a la ruralidad, pero necesitamos mantener el abastecimiento porque la ayuda se entrega periódicamente, cada cinco días, por eso no podemos quedar desabastecidos porque es una cadena. Invitamos a todos los colombianos a continuar donando mercados y productos de aseo”, manifiesta Juliana Londoño, gestora social de Manizales.

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Entre tanto, más de 8.200 kits de mercado y de aseo han sido trasladados a Pensilvania, Aranzazu, Riosucio, Anserma, entre otros, que resultaron afectados por el sismo. Desde el Centro logístico humanitario del departamento de Caldas, en la calle 24 entre carreras 20 y 21 en el centro de la capital del departamento, igualmente, se han organizado y distribuido las donaciones a las poblaciones necesitadas.

“Hemos puesto a disposición todos los mecanismos de ayuda. Desde la Jefatura de Gestión del Riesgo recibimos los requerimientos por los municipios, a partir de ello comenzamos a organizar y a alistar las ayudas correspondientes para que cada localidad envíe su vehículo, sea cargado y enviado a las zonas. De esta manera, buscamos que las donaciones lleguen de forma oportuna”, indica Sebastián Rodríguez, encargado de las ayudas humanitarias en el Centro Logístico de Caldas.

Ayudas recientes entregadas en las últimas horas

Supía: 100 kits alimentarios y 100 kits de aseo.

Pensilvania: 180 kits de alimentación y 180 kits de aseo.

Riosucio: 200 kits alimentarios, 200 kits de aseo, 10 carretas y 3 estivas de ropa.

Aguadas (Arma): 211 kits alimentarios y 211 kits de aseo.

Salamina: 310 kits alimentarios y 310 kits de aseo.

Aranzazu: 187 kits alimentarios y 187 kits de aseo.

Municipios como Manzanares, Pácora, Risaralda, Villamaría, Victoria, Filadelfia, Viterbo, Neira, Anserma, La Merced y San José ya han sido escenarios donde se han entregado ayudas humanitarias en jornadas anteriores.