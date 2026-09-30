Alcaldía de Medellín reanudará demoliciones en Manrique tras fallo a favor del Distrito

Medellín

En medio de las alteraciones generadas por la evacuación en el sector El Jardín (comuna 3-Manrique), que ha dado mucho de que hablar con el pasar de los días, un juez de tutela falló a favor de la Alcaldía de Medellín y confirmó que la administración actuó de manera correcta en el proceso de evacuación humanitaria en la zona aledaña a la quebrada La Maquina. El fallo determinó que no existió conducta omisiva y autorizó la demolición de 21 edificaciones pendientes que se encuentran en zona de alto riesgo por avenida torrencial.

La intervención inicial identificó 73 viviendas en peligro, de las cuales 39 inmuebles fueron priorizados para demolición. Aunque los trabajos habían iniciado con el derribo de 18 estructuras, la diligencia se suspendió temporalmente mientras la justicia evaluaba el procedimiento institucional. Tras la revisión, el juzgado validó las acciones y ordenó la reanudación del operativo.

Respaldan atención integral a las familias afectadas

El documento judicial destacó que el Distrito realizó labores de caracterización sociofamiliar, activó rutas de protección y entregó subsidios de arrendamiento y alojamiento temporal. De las 51 familias atendidas, 14 permanecen en hoteles, 35 se alojaron con allegados, una se trasladó de municipio y otra gestionó su vivienda de forma independiente.

Para la logística, la Subsecretaría de Espacio Público desplegó 100 efectivos y 10 vehículos dedicados al traslado de enseres. Adicionalmente, las autoridades entregaron 56 kits de aseo, 11 de dormida y 39 paquetes alimentarios, además de garantizar la guardería y protección de dos mascotas de la zona intervenida.

Reinician las demoliciones en Manrique

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, confirmó que las labores de sensibilización iniciaron en abril para advertir el peligro. Tras la validación judicial, los procedimientos de demolición de las 21 viviendas faltantes se reanudan a partir del 30 de septiembre con el apoyo de 20 entidades distritales y la Policía Nacional.

Más información Camión cisterna se volcó cerca de Niquía y chocó contra un taxi: hay dos lesionados

La Alcaldía de Medellín ratificó su compromiso de mantener el acompañamiento institucional a los hogares evacuados. Las autoridades continuarán con el seguimiento caso por caso para facilitar el acceso a la oferta social del Distrito y brindar soluciones de vivienda seguras a largo plazo.