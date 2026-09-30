Policía de Antioquia interceptó cargamento de explosivos que iba hacia Medellín en La Pintada

Medellín

La Policía Nacional en Antioquia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, capturó a dos hombres en la vía Cauyá–La Pintada, en el sector de la entrada a Marmato. El operativo se desarrolló durante labores de registro y control en el marco del Plan Cosecha 2026.

El procedimiento permitió interceptar dos vehículos que cubrían la ruta Manizales–Medellín: un tractocamión y un campero. Al realizar la inspección, los uniformados hallaron un importante cargamento de material explosivo oculto en los automotores.

Material incautado y cargos imputados

En la requisa se incautaron dos bolsas de ANFO granulado, siete rollos de mecha lenta con estopines y 787 barras de indugel. Ante la evidencia, ambos conductores fueron capturados de inmediato por las autoridades.

Los procesados deberán responder ante la justicia por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo o explosivos. Los capturados y los dos vehículos inmovilizados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Controles en los corredores viales

El material bélico confiscado y los elementos logísticos fueron puestos bajo custodia judicial para las investigaciones correspondientes. Con esta acción se evitó el tránsito ininterrumpido de explosivos hacia el interior del departamento.

Más información Ejército intervino operación de minería ilegal del Clan del Golfo en Santa Bárbara

La Policía del departamento mantiene controles permanentes en los corredores viales para reforzar la seguridad ciudadana durante la cosecha. Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos para neutralizar el transporte ilícito de explosivos.