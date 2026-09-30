Rionegro entrega la Medalla al Mérito Liborio Mejía a monseñor Diego Luis Rendón Urrea

Medellín, Antioquia

En el marco de la celebración de los 176 años del municipio de Jericó, la Alcaldía de Rionegro otorgó a monseñor Diego Luis Rendón Urrea la Medalla al Mérito Liborio Mejía, máxima distinción honorífica del municipio, como reconocimiento a su trayectoria de servicio pastoral, educativo y comunitario y a su reciente nombramiento como obispo de la Diócesis de Jericó.

La condecoración fue impuesta en el Centro de Historia de Jericó por el Asesor de Despacho, delegado por el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas. Durante el acto se destacó la trayectoria de monseñor Rendón Urrea, hijo de Rionegro, y su aporte a las comunidades desde los ámbitos espiritual, educativo y social.

La distinción fue establecida mediante la Resolución No. 0353 del 3 de septiembre de 2026, aprobada de manera unánime por el Consejo de Gobierno Municipal. El reconocimiento resalta sus cualidades humanas y pastorales, además de una vida dedicada al servicio, el liderazgo y el acompañamiento de diferentes comunidades.

A lo largo de su ministerio sacerdotal, monseñor Rendón Urrea ha desarrollado una trayectoria vinculada al trabajo pastoral, la educación y el acompañamiento comunitario, con especial énfasis en la formación y el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos.

Designación representa un acontecimiento de especial relevancia

Su labor en instituciones como la Fundación Universitaria Católica del Norte y el Cibercolegio UCN también ha representado un aporte al fortalecimiento de procesos educativos y a la generación de oportunidades de formación, promoviendo el conocimiento, los valores y el desarrollo humano.

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Para Rionegro, su designación como obispo de la Diócesis de Jericó representa un acontecimiento de especial relevancia y un motivo de orgullo, al tratarse de uno de sus hijos que continúa su labor de servicio en la Iglesia y en las comunidades.

Con esta condecoración, la Alcaldía de Rionegro exaltó la trayectoria de monseñor Diego Luis Rendón Urrea y reconoció su contribución a la formación, el acompañamiento de las comunidades y la promoción de valores orientados al desarrollo humano y social.