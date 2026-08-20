El abogado samario Joaquín José Méndez asume como nuevo Superintendente de Notariado y Registro

Santa Marta

El abogado samario Joaquín José Méndez Llach asumió como nuevo Superintendente de Notariado y Registro. Desde esta posición, el jurista tendrá la responsabilidad de liderar acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria, la transparencia y la eficiencia, así como a la protección del derecho de dominio de los colombianos.

El nuevo Superintendente de Notariado y Registro es egresado de la Universidad Simón Bolívar. Además, es especialista en Derecho Probatorio, de la Universidad Sergio Arboleda; y en Derecho Laboral y Seguridad Social, de la Pontificia Universidad Javeriana.

A lo largo de su vida profesional se ha desempeñado como abogado externo, asesor, director jurídico y representante legal de diferentes organizaciones del sector privado. Estas experiencias le han permitido estar cerca de los desafíos administrativos, legales y sociales relacionados con la propiedad y el desarrollo del país.

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La presencia samaria comienza a ganar peso en el Gobierno Nacional del presidente Abelardo de la Espriella, con la llegada de varios dirigentes y profesionales de Santa Marta a posiciones estratégicas de la administración pública.

Con este nombramiento se suma la Jaime Vives Pinedo como presidente de Coljuegos, el nombramiento de Ernesto Forero Fernández de Castro al frente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y a la llegada de Fidel Vargas como viceministro de Turismo, consolidando una cuota del Magdalena en sectores claves como los juegos de suerte y azar, la política energética y el turismo.