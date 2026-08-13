Reacciones en Santa Marta a la llegada de Ernesto Forero a la ANH: Foto: Redes Sociales Ernesto Forero

Santa Marta

La llegada del samario Ernesto Forero a la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comenzó a generar reacciones en Santa Marta, donde dirigentes políticos y representantes del sector productivo destacaron su designación y experiencia profesional.

El representante a la Cámara por el Magdalena, Chadán Rosado, del Centro Democrático, felicitó a Forero y señaló que la ANH tendrá un papel determinante en la nueva orientación del sector energético.

“Mis mejores deseos y felicitaciones por su nuevo cargo”, expresó el congresista, quien agregó que la Presidencia de la ANH “jugará un papel esencial en la nueva y moderna visión de gobierno en este sector”.

Desde el sector bananero también hubo reconocimiento. José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros de Colombia (Asbama), destacó las capacidades personales y profesionales del nuevo presidente de la ANH.

“Quienes tenemos el privilegio de conocer su capacidad de trabajo y su calidad de persona, sabemos que no podría estar en mejores manos este gran reto”, manifestó Zúñiga, quien le deseó éxitos a Forero en esta nueva etapa.

A estas voces se sumó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, quien destacó la experiencia del samario en áreas relacionadas con energía, regulación, contratos e infraestructura.

Desde el gremio del gas, Murgas señaló que ese conocimiento será fundamental para enfrentar los retos de Colombia en materia de exploración, producción y seguridad energética, y manifestó la disposición de la industria para trabajar con la nueva administración de la ANH.

El nombramiento de Forero fue oficializado mediante el Decreto 1189 del 12 de agosto de 2026. Su llegada ocurre en un momento de especial importancia para el sector, marcado por la discusión sobre las reservas de gas y petróleo y el futuro de la seguridad energética del país.

Forero llega a la ANH con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos, corporativos, regulatorios, portuarios y energéticos, además de su experiencia al frente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.

Su designación lo convierte en otro profesional con raíces samarias que llega a ocupar una posición de relevancia en el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, en momentos clave para el futuro energético del país.