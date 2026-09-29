Renuncia el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George
El funcionario presentó este martes 29 de septiembre su carta de renuncia al cargo, mediante un mensaje en el que agradeció al alcalde Carlos Pinedo Cuello por la confianza depositada durante su gestión.
Santa Marta
El secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George presentó su carta de renuncia al alcalde del distrito, Carlos Pinedo Cuello.
En su declaración, el funcionario destacó el trabajo adelantado desde el primero de enero de 2024 y reconoció el acompañamiento de distintos sectores de la ciudad y de la ciudadanía en el desarrollo de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo.
“Agradezco al alcalde Carlos Pinedo haberme dado la oportunidad y confianza de trabajar con alma, vida y corazón por Santa Marta, y en mí siempre contará con un aliado. Gracias desde el fondo de mi corazón a mi familia por acompañarme durante todo este tiempo y a cada ciudadano y sector que hizo posible lo planteado en el plan de desarrollo desde el 01 de enero de 2024″, expresó el exsecretario, Camilo George.
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Camilo George Diaz, es comunicador social periodista, magister en gobierno y políticas públicas del externado con Columnbia University, magister en seguridad y defensa de la universidad de Nebrija, en España.
Trayectoria en el sector público y privado:
Más de 10 años de experiencia en el sector público y privado.
Jefe de Comunicaciones
Secretario de seguridad
Director Pro Santa Marta
Director Santa Marta Como Vamos
Secretario de Gobierno
Se espera el pronunciamiento de la Alcaldía de Santa Marta, que deberá definir quién asumirá la Secretaría de Gobierno tras la salida del funcionario.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...