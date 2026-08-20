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20 ago 2026 Actualizado 12:56

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Santa Marta mantiene abiertos sus centros de acopio para apoyar a los damnificados por el terremoto

Las personas pueden aportar alimentos no perecederos, agua, ropa en buen estado, elementos de aseo y demás ayudas de primera necesidad.

Santa Marta mantiene abiertos sus centros de acopio para apoyar a los damnificados por el terremoto/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta mantiene abiertos sus centros de acopio para apoyar a los damnificados por el terremoto/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta mantiene abiertos sus centros de acopio para apoyar a los damnificados por el terremoto/ Alcaldía de Santa Marta.
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A pesar de que el departamento del Magdalena no sufrió afectaciones por el terremoto, continúan las labores de ayudas para las zonas más afectadas por el sismo. Desde el distrito se anunció que se mantienen activos los puntos de acopio.

En el caso de Santa Marta los puntos liderados por la alcaldía están ubicados en la Plaza del Mercado Público de Santa Marta, la Inspección de Policía de El Rodadero, el Hotel Zuana, la Oficina de Gestión del Riesgo y el Centro Comercial Buenavista.

Las personas pueden aportar alimentos no perecederos, agua, ropa en buen estado, elementos de aseo y demás ayudas de primera necesidad.

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“Colombia nos necesita y todos somos Colombia. Por eso quiero invitar a cada samario a que se una, a que aporte desde lo que pueda. Y si tienen ayudas para donar y no pueden acercarse a los puntos, también podemos ir hasta sus casas a recogerlas”, expresó la gestora social de Santa Marta, Bleydis Pérez.

Además, se puso a disposición la posibilidad de coordinar la recolección de las ayudas directamente en los hogares, facilitando así la participación de más ciudadanos.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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