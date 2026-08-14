Jaime Vives Pinedo es el nuevo presidente de Coljuegos

El empresario samario Jaime Vives Pinedo fue designado como nuevo presidente de Coljuegos, en un nuevo paso de su trayectoria del sector privado hacia la administración pública nacional.

Vives Pinedo ha tenido participación en distintos escenarios empresariales del Magdalena y ha estado vinculado al Grupo Biocosta y a la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

Desde la presidencia de Coljuegos tendrá bajo su responsabilidad regular y vigilar las actividades de juegos de suerte y azar, además de garantizar el adecuado manejo de los recursos provenientes de esta industria, una fuente de financiación para el sistema de salud.

Entre los principales desafíos de la entidad está fortalecer la lucha contra el juego ilegal, avanzar en el control de las actividades no autorizadas y proteger el recaudo de los derechos de explotación que deben pagar los operadores.

El nuevo presidente también tendrá el reto de mantener la vigilancia sobre un sector que incluye modalidades presenciales y digitales, mientras se garantiza que los recursos generados lleguen efectivamente a los fines establecidos por la ley.

La designación de Vives Pinedo representa además la llegada de otro empresario del Magdalena a una posición estratégica del Gobierno Nacional, ahora al frente de una entidad con alcance en todo el país.