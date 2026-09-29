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29 sep 2026 Actualizado 23:15

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Procuraduría pide mantener elección de Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena

El Ministerio Público consideró que no se acreditaron las irregularidades denunciadas en los escrutinios de las elecciones atípicas de 2025.

Procuraduría pide mantener elección de Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena. Foto: Gobernación

Procuraduría pide mantener elección de Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena. Foto: Gobernación

Procuraduría pide mantener elección de Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena. Foto: Gobernación

David Echavez

Santa Marta
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La Procuraduría pidió al Consejo de Estado negar las demandas de nulidad contra la elección de María Margarita Guerra como gobernadora del Magdalena.

En su concepto, el Ministerio Público sostuvo que las irregularidades planteadas por los demandantes en relación con los escrutinios no fueron acreditadas y consideró que en el proceso se garantizaron las reglas de procedimiento y el principio de publicidad.

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La Procuraduría analizó, entre otros aspectos, cuestionamientos relacionados con reclamaciones electorales y un supuesto desarrollo de los escrutinios sin publicidad. Frente a estos puntos, concluyó que no encontró elementos suficientes para respaldar las irregularidades alegadas.

El concepto de la Procuraduría no constituye el fallo definitivo del proceso. La decisión corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse sobre las demandas acumuladas y los demás cargos formulados contra la elección.

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