Santa Marta es la quinta ciudad del país con mayor tasa de muerte por siniestros viales

Santa Marta

Desde el programa Santa Marta Cómo Vamos se hace seguimiento a los principales indicadores en materia de movilidad para el Distrito durante el primer semestre de 2026.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en siniestros de tránsito, entre enero y junio del presente año se registraron 70 muertes en la ciudad por accidentes de tránsito, lo que representa un aumento de 11 casos en comparación con el mismo periodo de 2025.

El informe detalla que las motocicletas aparecen como uno de los principales factores asociados a esta problemática. En el 64% de los fallecimientos registrados durante el primer semestre estuvo involucrado este medio de transporte. Por tipo de siniestro, el 39 % correspondió a choques, el 29 % a atropellos y el 20 % a volcamientos.

Según los registros de la Policía Nacional, entre enero y junio de 2026 se han reportado 350 lesionados en siniestros viales en Santa Marta. Como se muestra en el gráfico 2, esta cifra representa un incremento del 19 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 295 casos.

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Finalmente, la entidad manifiesta que esta situación tiene implicaciones sobre el ejercicio y goce efectivo de derechos fundamentales como la vida y la salud. En este contexto, afirman la importancia que el sector público, el sector privado y la sociedad civil trabajen de manera conjunta y complementaria en el fortalecimiento de la seguridad vial, promoviendo una movilidad que contribuya a proteger la integridad de las personas.