Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo respalda vigilancia a proyecto de desalinizadoras

Santa Marta

A través de su cuenta en X el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello se pronunció sobre la revisión que adelantan los organismos de control al proyecto de construcción de plantas desalinizadoras para la ciudad y aseguró que respalda el acompañamiento institucional para garantizar la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos.

“Agradezco al Gobierno Nacional y a los organismos de control su vigilancia sobre el proyecto de las plantas desalinizadoras. Los samarios merecen todas las garantías, y esta administración respalda sin reservas ese acompañamiento”, afirmó el alcalde.

Frente a las informaciones conocidas públicamente sobre el proyecto, el mandatario hizo una precisión sobre el estado actual de la iniciativa. Señaló que las plantas desalinizadoras cuentan con una declaratoria de importancia estratégica para la Nación mediante el CONPES 4159, pero aclaró que los recursos previstos todavía no han sido girados.

Asimismo, aseguró que no existe actualmente un contrato de obra para la construcción de las plantas. El alcalde aprovechó su pronunciamiento para insistir en que la crisis de abastecimiento de agua potable de Santa Marta es un problema histórico que requiere una solución definitiva.