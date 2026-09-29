Se mantiene la alerta roja para ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta

Santa Marta

La Alcaldía de Santa Marta, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - Ogricc, informa sobre el tránsito de la onda tropical número 52, que se prevé que en las próximas horas se ubique sobre el occidente nacional y que mañana, 29 de septiembre, alcance el área insular del Caribe colombiano.

En este contexto, se mantiene alerta roja para las cuencas de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, ante la posibilidad de incrementos súbitos de caudal y demás efectos asociados a las lluvias.

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De igual manera, se mantiene alerta por posibles deslizamientos y alerta naranja meteomarina por tiempo lluvioso, por lo que se recomienda a la comunidad, especialmente a quienes realizan actividades marítimas y costeras, estar atentos a los comunicados oficiales y a la evolución de las condiciones meteorológicas.