Desde el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta fortalecen la confianza en el destino

Santa Marta

Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la Gobernación del Magdalena, a través de la Oficina de Turismo, con el apoyo de la Oficina de Cultura y la Secretaría de Equidad y Poder Popular recibió a los turistas que arribaron a la ciudad al ritmo de tamboras, en una jornada que llevó a los viajeros un mensaje de acompañamiento y respaldo, al tiempo que resaltó la riqueza cultural y las tradiciones que identifican al territorio.

La acción hace parte del trabajo articulado de fortalecer la promoción del destino, acompañar a los visitantes y contribuir a la recuperación de la actividad económica asociada al turismo. La jornada contó con el apoyo de la concesión Aeropuertos de Oriente, permitiendo la articulación de este recibimiento cultural en la terminal aérea y ofreciendo a los viajeros una bienvenida marcada por la música, las tradiciones y la identidad del departamento.

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Aunque el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar nunca dejó de funcionar y continúa operando, esta actividad se desarrolló como una expresión de respaldo institucional a los turistas que visitan la ciudad y como una forma de transmitir confianza y hospitalidad a quienes siguen eligiendo al Magdalena como destino turístico.