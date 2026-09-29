Tribunal Superior de Santa Marta abre incidente de desacato por caso del río Fundación. Foto del Archivo

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta abrió un incidente de desacato contra cuatro entidades por un presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con el río Fundación.

La decisión, adoptada este 29 de septiembre por la Sala de Decisión Penal, involucra a la Procuraduría General de la Nación – Regional Magdalena, la Contraloría General del Magdalena, la Personería Municipal de Fundación y la Fiscalía 26 Seccional de Fundación.

Deberán explicar qué hicieron

El Tribunal les dio un plazo de dos días, contados desde la notificación, para que expliquen las actuaciones adelantadas, presenten las pruebas que acrediten el cumplimiento de la orden judicial o justifiquen las razones de un eventual incumplimiento.

Además, deberán identificar quién es el funcionario responsable de ejecutar la orden impartida en la tutela del 3 de junio de 2026.

El Tribunal advirtió que, si se comprueba un incumplimiento injustificado, podrán imponerse las sanciones previstas para el desacato.