Continúa el debate por las plantas desalinizadoras en Santa Marta y la suspensión del proyecto

Santa Marta

Las declaraciones del gobierno nacional sobre presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de plantas desalinizadoras en Santa Marta, abrieron un nuevo debate alrededor de una iniciativa considerada estratégica para atender la crisis de abastecimiento de agua de la ciudad.

Según la investigación, el proyecto compromete recursos cercanos a los $786.000 millones. Ante estos señalamientos, el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, pidió que las autoridades adelanten las investigaciones y controles correspondientes, pero también llamó a evitar que las dudas sobre el proceso terminen convirtiéndose en una nueva barrera para la ejecución del proyecto.

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El pronunciamiento del congresista se produce después de que el presidente Abelardo de la Espriella suspendiera el proyecto por los presuntos casos de corrupción que son objeto de revisión. “Que se investigue y se garantice absoluta transparencia, pero esperamos que estos señalamientos no terminen haciendo parte de una estrategia mediática para desacreditar al Gobierno saliente”, precisó.





Las investigaciones

Es de recordar que, el vicepresidente José Manuel Restrepo realizó la entrega a la Fiscalía General de la Nación de más de 80 denuncias sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción. Estos episodios habrían sido descubiertos durante el proceso de empalme anticorrupción con el gobierno de Gustavo Petro.

Dentro de las presuntas irregularidades están las desalinizadoras de Santa Marta, las cuales generaban expectativa sobre una posible solución al desabastecimiento de agua potable pata la ciudad; lo que ha generado opiniones a favor y en contra de dicho proyecto.