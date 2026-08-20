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20 ago 2026 Actualizado 02:19

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Liga Colombiana

Descenso 2026 en Colombia: así quedó la tabla tras el agónico empate del Cúcuta ante Inter Bogotá

Ambos equipos están comprometidos en puestos de descenso.

Cúcuta Deportivo salvó el empate / Colprensa

Cúcuta Deportivo salvó el empate / Colprensa

Cúcuta Deportivo salvó el empate / Colprensa
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Regresó la Liga Colombiana 2026-2 este miércoles 19 de agosto con partidos que se encontraban pendientes. Por un lado, Águilas Doradas recibió en el Cincuentenario a Llaneros; a segunda hora, Cúcuta Deportivo se midió en casa frente al Internacional de Bogotá.

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Justamente, ambos duelos tienen que ver directamente con la tabla del descenso, entendiendo que por ahora Cúcuta se encuentra en zona roja, mientras que Inter y Llaneros están pelenado por mantenerse alejados de los últimos puestos.

Es preciso recordar que los dos clubes que terminen como coleros de esta clasificación irán al Torneo de Ascenso a partir de la temporada 2027.

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Águilas Doradas 1-1 Llaneros

La jornada abrió en el Estadio Cincuentenario, en donde Águilas y Llaneros empataron a un gol. El equipo del Meta se puso en ventaja en la primera parte con anotación de Joel Contreras, pero cerrando la segunda parte llegó la paridad desde el punto penal con Ricardo Márquez.

Cúcuta Deportivo 1-1 Internacional de Bogotá

A segunda hora, en el General Santander, Cúcuta e Inter Bogotá también igualaron 1-1. Los visitantes abrireron el marcador al minuto 58, a través de una pena máxima convertida por Cristian Dájome; pero en la última acción del encuentro, Carlos Rentería decretó la igualdad.

En materia disciplinaria, Diego Calcaterra en el local y Miguel Pernía en la visita se fueron expulsados.

Tabla del descenso 2026

Pos.EquipoPromedio
20.Cúcuta Deportivo0.78
19.Jaguares de Córdoba0.82
18.Boyacá Chicó0.86
17.Alianza Valledupar1.090
16.Internacional de Bogotá1.099
15.Deportivo Cali1.16
14.Llaneros1.19
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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