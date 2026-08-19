🔴 Águilas Doradas vs. Llaneros EN VIVO: siga acá el minuto a minuto con la reanudación de la Liga

Se reactiva el fútbol colombiano con el encuentro válido por la fecha 4.

Luego de más de una semana de parón en el fútbol colombiano por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó daños severos en varios departamentos del país, Águilas Doradas y Llaneros reanudan las acciones de la Liga en el juego válido por la fecha 4 en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

El conjunto antioqueño llega a su tercer duelo del certamen con dos victorias a las espaldas. Superó a Santa Fe 2-1 en calidad de local y con el mismo resultado venció de visita a Deportivo Pasto.

Por su parte, Llaneros tampoco ha perdido en el campeonato. Debutó con victoria por la mínima a Pereira, empató con Bucaramanga 1-1 y venció 3-1 a Fortaleza en su más reciente encuentro.

La última vez que Águilas y Llaneros se enfrentaron fue en Villavicencio y terminó con igualdad 1-1.

Siga acá el minuto a minuto de Águilas vs. Llaneros