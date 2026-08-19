¿Cuadrangulares o playoff en Liga colombiana?: esto decidieron los equipos en la Asamblea Dimayor

El primer semestre de la Liga colombiana tuvo el desenlace con playoff por la premura de terminar a tiempo el campeonato antes del Mundial 2026. Sin embargo, para el segundo semestre volvió el formato de las 19 fechas y la terminación con cuadrangulares.

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Sin embargo, el fútbol nacional tuvo que ser interrumpido por los estragos del terremoto que tuvo lugar en Colombia el pasado 10 de agosto y que dejó afectacionoes severas en 4 departamentos. Esta situación llevó a que se planteara la posibilidad de cambiar los cuadrangulares por playoff y modificar el desarrollo de la Copa Colombia, por lo que se citó una Asamblea Extraordinaria de la Dimayor para este miércoles 19 de agosto que ya arrojó sus resultados.

¿Qué se decidió en la Asamblea de la Dimayor?

Según se pudo conocer, la Asamblea de la Dimayor no aprobó la propuesta del cambio de formato para disputar playoff en la fase definitiva, por lo que se mantiene el desarrollo con los cuadrangulares y las 19 jornadas del ‘todos contra todos’.

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A la espera de confirmarse, el principal cambio se daría en la disputa de las fases finales (octavos y cuartos de final) de la Copa Colombia, que tendrían solamente llaves con definición a un partido, en lugar de ida y vuelta. La localía se definirá por sorteo, mientras que la semifinal y la final sí será a doble juego. Por su parte, la Liga colombiana iría hasta finales de diciembre.

Vale la pena recordar que la Liga y el Torneo de Ascenso se reanudan este miércoles 19 de agosto. En el caso de la Liga, con el juego por la fecha 4 entre Águilas Doradas y Llaneros, mientras que en el Torneo con el encuentro entre Tigres y Envigado, también por la cuarta jornada.

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