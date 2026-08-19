🔴 EN VIVO Cúcuta vs. Internacional Bogotá: siga acá el partido por la Liga colombiana
El partido se encontraba aplazado por la fecha 2 del campeonato.
Cúcuta recibe a Internacional Bogotá en un juego que se encontraba aplazado por la fecha 2 de la Liga colombiana. Este encuentro hace parte de la reactivación del fútbol en el país, luego de la suspensión del mismo a causa del terremoto que causó estragos en varios departamentos.
El conjunto Motilón había jugado tres partidos anteriormente por el actual certamen, que fue la derrota ante Once Caldas por 5-1 en Manizales, el empate 1-1 en el clásico contra Bucaramanga y la derrota por 2-0 contra Fortaleza.
Por su parte, Internacional Bogotá había disputado la misma cantidad de partidos, con derrota ante América, victoria frente a Jaguares y caída contra Tolima.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de Cúcuta vs. Internacional
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Samir Mayo.
Falta de Cristian Dájome (Inter Bogotá).
Samir Mayo (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado por bajo a la izquierda. Marlon Carabalí (Cúcuta Deportivo) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Jaime Peralta.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Víctor Mejía.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Joao Abonía.
Remate rechazado de Diego Duarte (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Yulián Gómez con un centro al área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento