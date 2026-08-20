Disminuyen desplazados en la región del Catatumbo

Norte de Santander

El gobierno departamental a través del último Puesto de Mando Unificado PMU llamó la atención sobre una reducción considerable del número de desplazados en la región.

El más reciente informe revela que en este departamento hoy existen 63.882 víctimas del desplazamiento forzado derivado de la confrontación entre los grupos ilegales, Eln y farc.

Los municipios más afectados por esta situación de violencia son Cúcuta con 53.288, Ocaña 3.420, Tibú 2.413, El Tarra 2.607, Villa del Rosario 566 y Sardinata con 398.

Así mismo se revela que en la zona se han presentado 194 homicidios, 173 civiles, 3 líderes sociales, 6 firmantes de paz y 12 menores de edad.

Durante estos 18 meses 27 miembros de la fuerza pública han perdido la vida, 22 integrantes del Ejército Nacional y 5 de la policía nacional. Mientras tanto más de cien han resultado heridos, 91 del Ejército Nacional y 9 de la Policía Nacional.

Las autoridades de la región revelaron que cinco firmantes de paz continúan desaparecidos y 230 integrantes de los grupos al margen de la ley se han entregado de manera voluntaria.

La Gobernación de Norte de Santander ha destinado más de 352 mil toneladas de ayudas a la zona norte del departamento para atender a las comunidades.

En la región del Catatumbo se mantiene la guerra territorial de actores armados que cumple más de 18 meses con una delicada situación y con la degradación del conflicto.