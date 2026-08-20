Bomberos de Sitionuevo, Magdalena, reportan incendio en el Parque Isla Salamanca

Magdalena

Bomberos de Sitionuevo, Magdalena, reportaron un nuevo incendio de cobertura vegetal en el Parque Isla Salamanca, el cual mantiene en alerta a la población aledaña, teniendo en cuenta que esta situación afecta principalmente la movilidad entre Barranquilla y Santa Marta, viviendas aledañas y sector comercial.

La emergencia se presenta en el sector de El Salado, fue conocida luego de que se recibieran reportes y videos sobre la presencia de las llamas. Tras recibir la información, se estableció comunicación con la brigada del parque, Margarita Velázquez, comandante bomberos de Sitionuevo Magdalena, confirmó la existencia del incendio y señaló que el personal se desplaza hasta el lugar.

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“En horas de la noche se presentó un incendio en el sector El Salado, en Parque Isla Salamanca. Inmediatamente, me informaron, me enviaron también videos, el cual me comunico con la brigada de parque”, precisó Margarita Velázquez, comandante bomberos de Sitionuevo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el sector El Salado se encuentra en una zona de difícil acceso y, a diferencia de otros puntos del parque, no había registrado incendios durante este año. Por esta razón, la brigada realizará inicialmente un reconocimiento para determinar las rutas que permitan llegar hasta el sitio y establecer las condiciones de la emergencia.

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