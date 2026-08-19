Santa Marta estrena nuevo espacio educativo adaptado a las necesidades de la primera infancia

Santa Marta cuenta con un nuevo espacio educativo destinado a la primera infancia, con aulas y ambientes adaptados para las actividades de los niños durante sus primeros años de formación.

El proyecto, puesto recientemente en funcionamiento por Bureche School, incluye espacios destinados al movimiento, la lectura, la música, el juego y la exploración, además de áreas adecuadas para las características de los estudiantes de estas edades.

La construcción hace parte de un proceso de intervención de la infraestructura de la institución, que incluye tanto el nuevo espacio para primera infancia como obras de reforzamiento estructural.

Infraestructura pensada en la primera infancia

El rector de Bureche School, Patrick Bauch, explicó que el proyecto surgió también de la necesidad de actualizar las instalaciones y contar con espacios seguros para los estudiantes.

“Es la idea de tener espacios seguros para los estudiantes. Hemos visto que es necesario tener una infraestructura robusta y segura para ellos. Entonces, este preescolar nace un poco de esa necesidad de empezar a modernizar nuestra infraestructura”, señaló Bauch.

El nuevo espacio fue concebido específicamente para estudiantes de primera infancia, con ambientes diferenciados para las actividades que se desarrollan durante esta etapa.

De acuerdo con Bauch, la construcción tuvo una inversión de más de $4.000 millones y hace parte de un proceso de reforzamiento estructural de toda la institución que supera los $10.000 millones.

Compartir experiencias con la ciudad

Durante la presentación del proyecto también se planteó la posibilidad de compartir las experiencias desarrolladas en el espacio con otras instituciones educativas de Santa Marta.

Bauch señaló que el colegio está dispuesto a recibir representantes de establecimientos públicos y privados para conocer las metodologías que se aplican en la educación de primera infancia.

“Santa Marta necesita más lugares donde podamos ver muy buenas prácticas de cómo enseñar a los niños en la primera infancia. Queremos apoyar a todos los colegios de Santa Marta, sean públicos o privados, y compartir lo que estamos haciendo”, afirmó.

Según explicó el rector, la intención es que otros estudiantes y docentes puedan conocer el trabajo que se desarrolla en el colegio y explorar sus metodologías.

La puesta en funcionamiento de este espacio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las condiciones de infraestructura que requieren los niños durante los primeros años de formación, especialmente en aspectos relacionados con seguridad, autonomía y adaptación de los ambientes escolares.