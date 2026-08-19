Proyecto de desalinizadora para Santa Marta, en el ‘Libro de la Verdad’ del Gobierno Nacional

Santa Marta

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el presidente Abelardo de la Espriella se reunió en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para hacer entrega del denominado ‘Libro de La Verdad’, un documento de 135 páginas que reúne más de 80 hallazgos de presunta corrupción relacionados con el gobierno de Gustavo Petro.

Dentro de los hallazgos se encuentra el proyecto de planta desalinizadoras para el desabastecimiento de agua potable en la ciudad de Santa Marta, el cual, según la investigación, compromete recursos cercanos a los $786.000 millones.

Ante esta situación, se consultó a Luis Miguel Moisés, representante de la veeduría Agua Para Santa Marta, quien aseguró que desde el comienzo la iniciativa ha generado interrogantes sobre su pertinencia para la ciudad.

“Desde la veeduría hemos llamado la atención desde principio de julio antes de que este gobierno estudiara el tema, le avisamos le pedimos a la Procuraduría que interviniera, le pedimos a la Contraloría que interviniera, puesto que hay problemas de fondo de las desalinizadoras”, precisó el vocero de la veeduría Agua para Santa Marta, Luis Miguel Moisés.

Asimismo, también cuestionó la existencia de estudios y diseños suficientes para determinar las características definitivas de la planta. “En este momento no se sabe qué tamaño debe tener y la tecnología solamente se conoce en hechos o estructuras de manera formal, pero nada de fondo”, sostuvo.

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En ese sentido, la veeduría sostiene que el problema de Santa Marta no sería exclusivamente la disponibilidad de agua, sino también la falta de planeación y de infraestructura para captar, transportar y distribuir adecuadamente el recurso.

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