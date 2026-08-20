Alcalde Galán recibió a Bomberos que estaban en Cali por terremoto: “los mejores rescatistas”

Bogotá D.C

62 rescatistas del equipo USAR del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá viajaron a Cali el pasado 10 de agosto, tras el terremoto de magnitud 7.4 para apoyar las labores de búsqueda y rescate de las víctimas que quedaron atrapadas entre los escombros de infraestructuras.

Gracias a su trabajo lograron rescatar a un hombre de 35 años identificado como Carlos Esteban Rebolledo en horas de la madrugada del 11 de agosto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder , antes de su partida, agradeció por los apoyos que brindaron ante la emergencia para buscar vida debajo de los escombros.

“Ustedes fueron los primeros en llegar y yo le doy gracias a Dios que nosotros en Colombia tenemos los mejores rescatistas o los mejores de América Latina. Gracias por trabajar incansablemente y gracias por dejar todo ese cariño aquí en Cali”, aseguró el mandatario caleño.

Recibimiento en Bogotá

Después de 10 días de permanecer en Cali apoyando las labores, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recibió a los rescatistas y a los perros especializados en búsqueda de personas en CATAM.

“Me dijo el alcalde y la ciudadanía que estuvo allá que ellos son los mejores rescatistas de Colombia y yo quiero que ustedes vean sus caras, ellos son los mejores de Colombia y del mundo, orgullo bogotano”, destacó, el alcalde Galán.

Centros de acopio en Bogotá

Los habitantes de la capital del país se solidarizaron con la tragedia que ha dejado cientos de víctimas mortales y miles de personas heridas , sobretodo en el suroccidente de Colombia.

Los centros de acopio colapsaron ante la masiva llegada de donaciones; solo en una semana Bogotá recaudó más de 2.300 toneladas de ayudas humanitarias.

Hasta este jueves 20 de agosto, la ciudad habilitó los nueve puntos de la red SuperCade para recibir más donaciones, así como el Palacio de los Deportes.