Supuestos integrantes de ‘Los Satanás’ asesinaron a un taxista en Soacha

Sobre las 2:10 de la tarde de este miércoles 30 de septiembre, el conductor de un taxi de placas SOR940 fue asesinado por un hombre que se identificó como integrante del grupo trasnacional ‘Los Satanás’.

El hombre, quien grabó los hechos, se baja de una motocicleta en la Transversal 24b cerca de la Avenida Potrero Grande del municipio de Soacha, increpa al taxista a nombre de Alias Moisés y Alias Federico y después le propina varios disparos; posterior huye a bordo de una motocicleta en la que un cómplice lo esperaba.

Desde la Policía Metropolitana de Soacha fue activado un Plan Candado y Plan Parqueadero para capturar a los dos hombres y ubicar a la motocicleta en la que se transportaban.

“He ordenado a la Policía de Soacha iniciar de inmediato las investigaciones y desplegar las acciones necesarias para identificar y capturar a los dos hombres señalados de asesinar a un taxista en Ciudad Verde. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y no descansaremos hasta que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la justicia”, aseguró el alcalde del municipio de Soacha, Julián Sánchez.

¿Quiénes son alias ‘Moisés’ y ‘Federico’?

Alias ‘Moisés’ es catalogado por las autoridades como el heredero criminal y máximo cabecilla de ‘Los Satanás’ en Cundinamarca. Tras la captura y aislamiento del fundador principal de la banda, José Manuel Vera, alias ‘Satanás’, fue ‘Moisés’ quien asumió las riendas de la expansión hacia Soacha y los municipios de la Sabana de Bogotá.

Entre tanto, alias ‘Federico’ se le identifica dentro de la estructura orgánica como un coordinador de zona o enlace de segundo nivel. Es una de las “manos derechas” o mandos medios encargados de delegar la entrega de panfletos a los dinamizadores locales, como los capturados alias ‘Alexander’ y ‘Rambú’, y de recibir los reportes logísticos de las armas y dineros recaudados en los barrios periféricos.

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