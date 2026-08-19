VIDEO | Santandereanos viajaron con un caldero gigante para alimentar a damnificados en Pereira

En medio de la emergencia que afecta a Pereira, un grupo de santandereanos decidió trasladarse hasta la capital de Risaralda para llevar alimentos y apoyo a las comunidades afectadas. La iniciativa es liderada por Álvaro Fabián Hernández, empresario de Bucaramanga y Piedecuesta, quien junto con su esposa, familiares y su equipo de cocina ha preparado miles de raciones de comida.

Durante una de las jornadas, contó Álvaro Hernández a Caracol Radio, que el grupo elaboró un arroz atollado de carnes para unas 1.200 personas, dirigido principalmente a damnificados y a quienes trabajan en la atención de la emergencia, entre ellos integrantes de la Defensa Civil, Bomberos, equipos de rescate y trabajadores de maquinaria amarilla.

La ayuda comenzó el día anterior con un sancocho que alcanzó para cerca de 2.000 personas. Para el día siguiente, el equipo tenía previsto preparar una mega frijolada para una cantidad similar de personas. Además, durante las noches han dispuesto caldos, pollo asado, arroz y otras preparaciones de comida santandereana.

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Para adelantar esta labor, los santandereanos llevaron desde Bucaramanga una de sus grandes pailas, además de ingredientes y mercados. Según explicó Álvaro, también han recibido apoyo de personas de Santander para conseguir recursos y elementos necesarios para continuar cocinando en medio de las dificultades que enfrenta la zona.

En medio de la conmoción por lo que viven estas comunidades del suroccidente del país tras el terremoto, Álvaro relató que la iniciativa nació de él y de su esposa, quienes decidieron poner a disposición su experiencia y equipo de cocina para ayudar a las personas afectadas. El empresario, además, es propietario de una casa de banquetes en Bucaramanga.

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El grupo también contempla llevar su ayuda a otras zonas afectadas. Después de Pereira, tienen previsto desplazarse a Quimbaya y, si los recursos y el tiempo se los permiten, continuar hacia Cali para apoyar a otras comunidades.

Álvaro aseguró que lo encontrado en Pereira ha sido una situación “bastante complicada”, con afectaciones en distintos sectores, pero destacó la fortaleza de los habitantes para salir adelante tras la tragedia.

En video el relato de Álvaro Fabián Hernández desde Pereira a Caracol Radio: