MinAmbiente revoca resolución que prohíbe la minería en la quebrada La Baja en Santurbán

Bucaramanga

Luego de que la exministra de ambiente, Irene Vélez, publicara la resolución en donde se declaraban las zonas protegidas en el páramo de Santurbán y se restringiera la explotación minera por parte de multinacionales, la decisión ahora por parte del nuevo gobierno fue revocada.

Con la resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, el ministro de ambiente, Fabio Arjona, revocó la resolución expedida por la exministra un día antes de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Revocar directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, “Por la cual se delimita y declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘La Baja’, en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el Macizo de Santurbán, y se dictan otras disposiciones””, dice la resolución.

Esta decisión ha generado reacciones de manera inmediata en el comité para la defensa del agua y del páramo de Santurbán quienes advierten que se interpondrán acciones jurídicas y nuevas movilizaciones para defender el agua de más de 2 millones de personas.

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