Médicos de Santander viajan a Buenaventura para operar a pacientes afectados por el terremoto

Un equipo médico del Hospital Internacional de Colombia, HIC, viajó desde Santander a Buenaventura para apoyar la atención de pacientes que siguen esperando procedimientos quirúrgicos después del terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

La idea es que el equipo médico permanezca durante una semana en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata y esté integrado por especialistas en ortopedia, cirugía general y anestesiología, además de personal de instrumentación quirúrgica y enfermería.

El objetivo principal será realizar cirugías de ortopedia y cirugía general, especialmente a pacientes con fracturas que, por las dificultades generadas tras la emergencia, llevan varios días esperando una intervención.

La misión fue coordinada entre el HIC y el hospital de Buenaventura, de acuerdo con las necesidades identificadas en esa ciudad.

“Cuidar vidas ha sido siempre nuestra razón de ser. Hoy esa convicción nos impulsa a estar presentes en Buenaventura, donde ponemos nuestro talento humano, conocimiento y experiencia al servicio de los pacientes afectados por esta emergencia”, señaló Jonathan Cáceres Prada, director médico del HIC.

El traslado del personal médico y de los elementos necesarios para las jornadas contó con el apoyo de varias empresas santandereanas.

Aliar S.A. – La Fazenda dispuso una avioneta para llevar al equipo hasta Buenaventura, mientras Líneas Hospitalarias, Offimedicas, Mindray Colombia y Quality Medical FCV aportaron insumos, dispositivos médicos y medicamentos para las intervenciones.

La misión se suma a las ayudas que desde Santander se han movilizado hacia diferentes zonas del país afectadas por el terremoto.