80 personas murieron en las vías de Bucaramanga: estas son las conductas que buscan frenar

El afán en las vías puede terminar en una tragedia. En Bucaramanga, 80 personas murieron durante 2025 en hechos relacionados con la movilidad, un dato que llevó a la Dirección de Tránsito a lanzar una nueva campaña para reducir conductas de riesgo.

La estrategia se llama “En la moto me gano la vida, no la pierdo” y, aunque tiene un enfoque especial en motociclistas y domiciliarios, busca llegar también a conductores de vehículos, ciclistas y peatones.

Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, explicó que detrás de muchas maniobras peligrosas hay una presión que no siempre se ve.

En el caso de los domiciliarios, por ejemplo, “esa presión puede comenzar desde el restaurante que promete una entrega en 15 o 20 minutos o desde el usuario que espera recibir su pedido en media hora”, explicó Manrique.

Según el funcionario, en medio de ese afán algunos conductores terminan saltándose separadores, circulando en contravía, haciendo giros prohibidos o realizando maniobras que ponen en riesgo su vida y la de quienes comparten la vía.

La idea de la campaña es romper lo que Tránsito llama la “cadena del afán”: esperar unos minutos más puede evitar un siniestro.

Manrique insistió en que en un hecho vial pueden resultar afectados peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, por lo que el llamado es para todos.

La campaña tendrá 17 actividades en diferentes comunas de Bucaramanga y llegará a sectores como el norte, Provenza y Cabecera.

La intención, según Tránsito, es que las actividades no se queden solo en las vías principales, sino que también lleguen a barrios y zonas residenciales, con mensajes sobre respeto a las señales, uso de las cebras y decisiones responsables en la vía.

“Estamos a una decisión de saber si volvemos o no volvemos a casa”, señaló Manrique.

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