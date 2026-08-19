Intento de sicariato en la diagonal 15 en Bucaramanga: herido estaba bajo detención domiciliaria

Un hombre de 32 años resultó lesionado en hechos registrados en la Diagonal 15, cerca del sector de La Isla, en Bucaramanga. La Policía Metropolitana atendió el caso y, durante la reacción, estableció que el herido es conocido con el alias de ‘Chupetín’.

De acuerdo con el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al momento de la atención el ciudadano presentó una identidad que no correspondía con sus datos reales. Al verificar la información y sus antecedentes, las autoridades establecieron que el hombre cumple una medida de detención domiciliaria.

“Chupetín” permanece relacionado con la investigación mientras la Policía adelanta las labores para establecer las circunstancias y los móviles del ataque. Las autoridades también buscan identificar y capturar a los responsables de las lesiones.

La Policía señaló que continúa recopilando información que permita esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.