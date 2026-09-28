Alcalde de Tunja hace balance de sus primeros dos meses de administración

Tunja

Al cumplir dos meses en el cargo, el alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, hizo un balance de su administración y señaló que uno de los principales retos ha sido recuperar la institucionalidad y estructurar proyectos para la ciudad.

El mandatario aseguró que su equipo ha trabajado de manera permanente y reconoció las dificultades encontradas al asumir el gobierno, especialmente por la falta de proyectos estructurados de la anterior administración.

“Lo que se ha hecho es volver a darle institucionalidad al municipio, volver a la gobernanza, volver a las buenas maneras y empezar a estructurar proyectos”, afirmó.

Acevedo Pedroza también indicó que, durante los encuentros para construir el Plan de Desarrollo, la comunidad ha planteado como principales preocupaciones la movilidad, la malla vial y la seguridad.

Sobre movilidad, anunció un plan de choque que será presentado próximamente, mientras que en seguridad aseguró que continuará el trabajo articulado con la Policía Nacional y otras instituciones.

“La seguridad no se puede perder. Es uno de los valores más importantes que tenemos”, sostuvo.