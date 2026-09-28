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28 sep 2026 Actualizado 18:25

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Tunja

Alcalde de Tunja hace balance de sus primeros dos meses de administración

El alcalde aseguró que trabaja en la recuperación de la institucionalidad y en la estructuración de nuevos proyectos para Tunja.

Rafael Acevedo Pedroza Alcalde de Tunja

Rafael Acevedo Pedroza Alcalde de Tunja

Rafael Acevedo Pedroza Alcalde de Tunja

Sebastián Olmos

Tunja
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Tunja

Al cumplir dos meses en el cargo, el alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, hizo un balance de su administración y señaló que uno de los principales retos ha sido recuperar la institucionalidad y estructurar proyectos para la ciudad.

El mandatario aseguró que su equipo ha trabajado de manera permanente y reconoció las dificultades encontradas al asumir el gobierno, especialmente por la falta de proyectos estructurados de la anterior administración.

“Lo que se ha hecho es volver a darle institucionalidad al municipio, volver a la gobernanza, volver a las buenas maneras y empezar a estructurar proyectos”, afirmó.

Acevedo Pedroza también indicó que, durante los encuentros para construir el Plan de Desarrollo, la comunidad ha planteado como principales preocupaciones la movilidad, la malla vial y la seguridad.

Sobre movilidad, anunció un plan de choque que será presentado próximamente, mientras que en seguridad aseguró que continuará el trabajo articulado con la Policía Nacional y otras instituciones.

“La seguridad no se puede perder. Es uno de los valores más importantes que tenemos”, sostuvo.

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