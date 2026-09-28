Tunja inicia estrategia permanente para recuperar la malla vial

Tunja

La Alcaldía de Tunja puso en marcha una estrategia de recuperación de la malla vial que contempla la intervención progresiva de diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y atender los puntos que presentan mayor deterioro.

El lanzamiento se realizó con el inicio de los trabajos en la carrera 18, entre calles 13 y 14, donde ya se comenzó con la instalación de mezcla asfáltica. El alcalde señaló que las labores estarán a cargo de cuadrillas de mantenimiento vial permanente, con el acompañamiento de personal y maquinaria de la Secretaría de Infraestructura.

“Hoy empezamos aquí con nuestra cuadrilla de mantenimiento vial permanente, donde vamos a estar tapando los huecos que tanto deterioro han causado dentro de la malla vial”, afirmó, quien agregó que la intervención busca mejorar la movilidad y la accesibilidad para vehículos de servicio público y particulares.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura, la ciudad fue dividida en cinco franjas para organizar las intervenciones. La estrategia comenzó en la franja número tres, correspondiente al centro de la ciudad, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la proximidad de la temporada de diciembre y el incremento de visitantes.

El funcionario explicó que los tramos que serán intervenidos serán anunciados previamente y coordinados con la Secretaría de Movilidad, con el propósito de que los ciudadanos conozcan los cronogramas y puedan tomar las respectivas previsiones frente a las obras.

Para estas labores se programará inicialmente el uso de alrededor de 20 metros cúbicos de mezcla asfáltica por semana. La cantidad será distribuida de acuerdo con las necesidades identificadas en los diferentes puntos de la malla vial y con los cronogramas establecidos por la administración municipal.

La estrategia cuenta con un contrato por 1.527 millones de pesos, bajo la modalidad de monto agotable, destinado al suministro de mezcla asfáltica. El contrato comenzó este 28 de septiembre y está proyectado hasta diciembre de 2026.

Según la Secretaría de Infraestructura, estos recursos permitirán mantener las intervenciones durante los próximos meses, mientras las cuadrillas y la maquinaria de la administración municipal estarán disponibles para ejecutar los trabajos.

La Alcaldía indicó que las labores comenzarán por el centro de Tunja y posteriormente se extenderán a otros sectores, de acuerdo con la programación establecida y las necesidades de mantenimiento identificadas en la ciudad.