¿Quién es Enrique Serrano? Perfil del nuevo asesor presidencial de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 22 de julio que ha designado al filósofo y comunicador Enrique Serrano como su nuevo asesor presidencial, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.

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¿Quién es Enrique Serrano, designado como asesor presidencial?

El filósofo y comunicador social que impartió conocimientos en historia, interpretación del mundo, geografía comparada, historia de las sociedades y quién dirigió también el Archivo General de la Nación, asesorará al gobierno en las discusiones propias de la batalla cultural; para razonar y hacer razonables los debates que unan al país, y desde la perspectiva del conocimiento y el respeto, llenar de contenido las acciones y conversaciones de Colombia.

Es comunicador social, filósofo, escritor, experto en asuntos de relaciones internacionales, problemas políticos y económicos, historia, análisis de la historia colombiana, de sus logros y dificultades, de sus posibilidades y proyecciones futuras, geógrafo y gestor público.

Enrique Serrano también es analista, opinador en distintos medios de comunicación, exdirector del Archivo General de la Nación.

Metas y retos:

Su tarea será convertir los principios y debates del nuevo gobierno en argumentos sólidos, razonables y razonados para enfrentar la batalla cultural sobre asuntos de vital importancia como la familia, la sociedad, los valores, la honestidad, la resiliencia y la resistencia.

El reto será reducir la confusión frente a temas fundamentales que determinan nuestra identidad nacional y diversa.

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Trayectoria profesional:

Candidato a Doctor en Filosofía Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (2010–19).

Maestría en Análisis de Problemas Políticos y Económicos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. (1989–91)

Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana. (1983–87)

Estudios en Filosofía (Tránsito de carrera) en la Pontificia Universidad Javeriana. (1984–88)

International Writing Program (IWP) Residence University of Iowa, Iowa City, EE. UU. (2014)

Estudios Superiores en Ciencia Política (DEA) Institut d’Études Politiques, Université Pierre Mendès

Estudios Superiores en Ciencia Política (DEA) Institut d’Études Politiques, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, Francia. (1991–92)

International Relations and Communication in South East Asia PNUD - Gobierno de Indonesia, Yakarta, Indonesia (1992)

Director General del Archivo General de la Nación (AGN). (2019-22)

Asesor del Centro Cultural Bacatá de Funza. (2017)

Segundo Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (1990)

Profesor e Investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. (1996 – 2026)

Profesor Catedrático de las Facultades de Economía y Administración de Empresas de la Universidad del Rosario. (1994, 1996 – 1998)

Profesor e Investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Arboleda. (2024–26)

Profesor de Posgrado de las Maestrías en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. (1992–94,1996–98)

Profesor de Pregrado de la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana. (1989 – 94)

Profesor de Pregrado de la Facultad de Comunicación Social Universidad de la Universidad Externado de Colombia (1993–98)

Orden de Isabel la Católica en Grado de Encomienda de Número (Gran Comendador) del Gobierno del Reino de España. (2019)

Profesor Emérito de la Universidad del Rosario. (2011)

Investigador Emérito del Instituto de Estudios del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación. (2011)

Orden de Calatrava al Mérito Laboral de la Universidad del Rosario. (2007)

Premio ‘La poesía es la libertad’ de la Casa de Poesía Silva. (2010)

Premio Juan Rulfo de Cuento de Radio Francia Internacional (RFI). (1996)

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