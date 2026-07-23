¿Quién es Enrique Serrano? Perfil del nuevo asesor presidencial de Abelardo de la Espriella
El filósofo y comunicador fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella como nuevo asesor presidencial, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este 22 de julio que ha designado al filósofo y comunicador Enrique Serrano como su nuevo asesor presidencial, quien asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto una vez se posesione el nuevo Gobierno.
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¿Quién es Enrique Serrano, designado como asesor presidencial?
El filósofo y comunicador social que impartió conocimientos en historia, interpretación del mundo, geografía comparada, historia de las sociedades y quién dirigió también el Archivo General de la Nación, asesorará al gobierno en las discusiones propias de la batalla cultural; para razonar y hacer razonables los debates que unan al país, y desde la perspectiva del conocimiento y el respeto, llenar de contenido las acciones y conversaciones de Colombia.
Es comunicador social, filósofo, escritor, experto en asuntos de relaciones internacionales, problemas políticos y económicos, historia, análisis de la historia colombiana, de sus logros y dificultades, de sus posibilidades y proyecciones futuras, geógrafo y gestor público.
Enrique Serrano también es analista, opinador en distintos medios de comunicación, exdirector del Archivo General de la Nación.
Metas y retos:
Su tarea será convertir los principios y debates del nuevo gobierno en argumentos sólidos, razonables y razonados para enfrentar la batalla cultural sobre asuntos de vital importancia como la familia, la sociedad, los valores, la honestidad, la resiliencia y la resistencia.
El reto será reducir la confusión frente a temas fundamentales que determinan nuestra identidad nacional y diversa.
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Trayectoria profesional:
- Candidato a Doctor en Filosofía Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (2010–19).
- Maestría en Análisis de Problemas Políticos y Económicos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. (1989–91)
- Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana. (1983–87)
- Estudios en Filosofía (Tránsito de carrera) en la Pontificia Universidad Javeriana. (1984–88)
- International Writing Program (IWP) Residence University of Iowa, Iowa City, EE. UU. (2014)
- Estudios Superiores en Ciencia Política (DEA) Institut d’Études Politiques, Université Pierre Mendès
- Estudios Superiores en Ciencia Política (DEA) Institut d’Études Politiques, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, Francia. (1991–92)
- International Relations and Communication in South East Asia PNUD - Gobierno de Indonesia, Yakarta, Indonesia (1992)
- Director General del Archivo General de la Nación (AGN). (2019-22)
- Asesor del Centro Cultural Bacatá de Funza. (2017)
- Segundo Secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (1990)
- Profesor e Investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. (1996 – 2026)
- Profesor Catedrático de las Facultades de Economía y Administración de Empresas de la Universidad del Rosario. (1994, 1996 – 1998)
- Profesor e Investigador de la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Arboleda. (2024–26)
- Profesor de Posgrado de las Maestrías en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. (1992–94,1996–98)
- Profesor de Pregrado de la Facultad de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana. (1989 – 94)
- Profesor de Pregrado de la Facultad de Comunicación Social Universidad de la Universidad Externado de Colombia (1993–98)
- Orden de Isabel la Católica en Grado de Encomienda de Número (Gran Comendador) del Gobierno del Reino de España. (2019)
- Profesor Emérito de la Universidad del Rosario. (2011)
- Investigador Emérito del Instituto de Estudios del Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación. (2011)
- Orden de Calatrava al Mérito Laboral de la Universidad del Rosario. (2007)
- Premio ‘La poesía es la libertad’ de la Casa de Poesía Silva. (2010)
- Premio Juan Rulfo de Cuento de Radio Francia Internacional (RFI). (1996)
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...