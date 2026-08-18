¿Terremotos en Venezuela y Colombia revelan que Ecuador sufrirá un sismo?

Es falso que los terremotos de Colombia y Venezuela demuestren que pronto habrá un sismo en Ecuador, pese a que así lo afirman mensajes en línea que hacen eco de una correlación desmentida por expertos consultados por EFE Verifica.

Usuarios de X e Instagram aseguran que los terremotos que han golpeado a Venezuela y Colombia anticipan una catástrofe similar en Ecuador.

Los mensajes están acompañados por la imagen de un mapa con una línea roja que inicia en Venezuela, cruza por Colombia y llega a Ecuador. Los tres países están enumerados, según el orden cronológico de los terremotos ocurridos en Venezuela y Colombia, con Ecuador en el tercer lugar.

“No soy geólogo, pero puedo reconocer un patrón cuando lo veo… Solo es cuestión de tiempo para el siguiente mega temblor en Ecuador. Hay que estar preparados amigos”, afirma una cuenta en X que difunde los mensajes.

No hay evidencia científica

El Instituto Geográfico Nacional de España y el Instituto Geofísico de Ecuador (IGEPN) coinciden en que los terremotos de Venezuela y Colombia fueron causados por diferentes placas tectónicas y rechazan que exista un patrón que vaticine un sismo en Ecuador, país en el que también hay una fuerte actividad sísmica.

Fuentes del Instituto Geográfico Nacional de España explican a EFE Verifica que “no existe evidencia científica de que se puedan predecir terremotos ni de que exista un patrón en los terremotos de Venezuela y Colombia”.

Además, el Instituto Geofísico de Ecuador también aclara a EFE Verifica que los sismos no son predecibles y no se puede establecer un patrón entre ellos debido a su distancia.

Como señala esta institución, el terremoto de Venezuela fue “muy superficial”, a 10 km de profundidad y en una zona límite de dos placas tectónicas, la del Caribe y la Sudamericana, mientras que el ocurrido en Colombia, a más de 100 km de profundidad, se originó en la subducción de la placa de Nazca, que se hunde bajo la Sudamericana.

Sin relación directa

La institución también afirmó que Ecuador es sísmicamente activo, por lo que en cualquier momento podría ocurrir un terremoto, ni que necesariamente esté vinculado a los ocurridos en Venezuela y Colombia.

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Más aún, aunque Colombia y Ecuador sí comparten la subducción de la placa de Nazca, como muestra un mapa del Centro de Ciencia de Terremotos de EE.UU., la realidad es que el sismo en Colombia ocurrió debido a un desgarre en la zona centro norte de Colombia de la placa, lo que no afecta a Ecuador, como explicó el sismólogo e investigador del IGEPN Mario Ruiz, a la cadena de noticias ecuatoriana Ecuavisa el 12 de agosto de 2026.

En conclusión, mensajes en redes sociales no demuestran que haya un patrón, entre los sismos de Venezuela y Colombia, que sitúa el siguiente temblor en Ecuador.

El Instituto Geográfico Nacional de España y el IGEPN de Ecuador aclararan a EFE Verifica que no se pueden predecir los terremotos y que no hay evidencia científica de un patrón que indique a Ecuador como el siguiente afectado. Además, la actividad sísmica frecuente en Ecuador no está vinculada al reciente temblor en Colombia.