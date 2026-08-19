De llevar ayuda a traer vidas: así es la misión de la Patrulla Aérea tras el terremoto

La solidaridad también está tomando vuelo. Desde pocas horas después del terremoto del pasado 10 de agosto, la Patrulla Aérea Colombiana activó una operación humanitaria para facilitar la llegada de profesionales, medicamentos, insumos y ayudas a las comunidades afectadas.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Pamela Estrada, directora general de la Patrulla Aérea Colombiana, explicó que durante esta primera semana de operación ya se han realizado más de 30 vuelos, principalmente hacia Buenaventura, Quibdó y Pereira. También han trasladado a más de 60 personas, entre médicos, rescatistas e ingenieros civiles, además de más de 30 toneladas de medicamentos e insumos para apoyar a los hospitales.

“Realmente lo que hemos hecho es ser un facilitador logístico para personas, organizaciones que quieren llegar a estos territorios y que gracias a los aviones de la Patrulla, a sus pilotos voluntarios, pues pueden hacerlo de manera muy eficiente”, explicó Estrada en diálogo con Caracol Radio.

Entre cuatro y seis vuelos salen cada día

La operación continúa y se adapta a las necesidades de cada territorio. Según explicó Estrada en 6AM W, actualmente salen entre cuatro y seis vuelos diarios hacia diferentes destinos.

En uno de los recorridos recientes, la Patrulla trasladó ingenieros hacia Pereira y veterinarios hacia Buenaventura, mientras apoyaba el regreso de una misión de psicólogos que había trabajado en Quibdó.

La organización también está articulando sus vuelos con fundaciones, profesionales y otros grupos de voluntarios que necesitan llegar hasta las zonas afectadas.

Veterinarios también llegan a las zonas afectadas

Pero esta operación tiene ahora un componente especial: la atención de los animales afectados por el terremoto.

La Patrulla comenzó a movilizar veterinarios hacia los territorios afectados para atender a perros, gatos y otros animales que resultaron heridos o quedaron en condiciones de vulnerabilidad después del sismo.

Estrada explicó que varios refugios también resultaron afectados y que algunos de estos espacios quedaron destruidos, dejando a los animales en condiciones aún más difíciles.

“Los refugios de animales son infraestructuras que no estaban muy bien construidas, fueron construidas como mejor pudieron los rescatistas y, pues, desafortunadamente, fue lo primero que se cayó en el terremoto”, relató.

Por eso, la estrategia contempla dos caminos: atender en los territorios a los animales que puedan recibir allí los tratamientos necesarios y trasladar a Bogotá a aquellos que requieran procedimientos o atención especializada.

“La idea es priorizar y traer a los animales que necesitan atención médica que no le pueden dar en los territorios, para hacerles las cirugías y demás tratamientos que necesitan”, explicó la directora.

La apuesta: recuperar y buscarles un hogar

El traslado a Bogotá no sería el final de la historia. La intención es que los animalitos que lleguen puedan recuperarse y posteriormente entrar en procesos de adopción, ya sea a través de hogares de paso o de familias definitivas.

La Patrulla Aérea Colombiana ya realizó una operación similar durante las inundaciones de Córdoba. En aquella ocasión, trasladó 60 animales, entre perros y gatos, que recibieron atención y recuperación en Bogotá antes de ser entregados a hogares de paso o definitivos.

Ahora buscan repetir ese modelo con los animales afectados por el terremoto.

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Una misión hecha por voluntarios

Detrás de cada vuelo hay también una historia de solidaridad. Pilotos, médicos, ingenieros, veterinarios y otros profesionales están aportando su tiempo y conocimiento sin recibir una remuneración por esta labor.

Para Estrada, la motivación está precisamente en poder ayudar desde lo que cada persona sabe hacer. Así lo explicó durante la entrevista con 6AM W.

“A todos nos une la voluntad de ayudar, la gratitud por estar bien, por estar vivos, por tener salud y por poder poner un granito de arena”.

La directora contó además que tiene amigos y familiares en Manizales que perdieron sus viviendas por el terremoto y que, pese a ello, le han expresado que lo más importante es estar vivos y poder ayudar.

“Cada uno es de lo que hace, si eres ingeniero, médico, veterinario, arquitecto, piloto, o pues nosotros desde la parte administrativa de la Patrulla, podemos ayudar para que muchas otras personas puedan ayudar”, agregó.

Así, la misión continúa: llevar profesionales y ayudas a las zonas afectadas y facilitar el regreso de quienes necesitan atención. Y entre ellos podrían estar también animales que, después de perder su hogar durante la emergencia, tengan en estos vuelos la posibilidad de encontrar una segunda oportunidad.