MinVivienda se disculpó por imágenes de su viaje tras emergencia por terremoto: no los he abandonado

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se disculpó en la noche de esta martes por las imágenes que circularon durante este fin de semana en las que se observa de paseo con su familia en Santa Marta, en medio de la emergencia que enfrenta el país por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

“Creo que es importante manifestar a todas las personas que de una manera se sintieron ofendidas con las imágenes, que detrás de todo esto no solamente hay el deseo de trabajar por el país, sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera. Pero la realidad es que nunca han estado abandonados, abandonados, porque desde el primer día de la emergencia hasta hoy hemos estado en territorio, hemos estado trabajando”, aseguró a su salida de la mesa técnica con los empresarios.

No obstante, el jefe de la cartera de Vivienda reiteró que ha estado convencido de su responsabilidad, y hasta el último minuto ha estado participando de cada una de las estrategias que este gobierno ha establecido.

“Yo entiendo el dolor que están viviendo muchas familias, y por eso me disculpo si las imágenes fueron sensibles”, aseveró.