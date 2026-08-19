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19 ago 2026 Actualizado 21:26

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Polémica en Valledupar: concejal lanzó advertencia a petristas y dice que el video fue editado

El concejal Osvaldo Díaz generó controversia tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparece empuñando un arma de fuego y lanza una advertencia a seguidores del expresidente Gustavo Petro.

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Una nueva polémica se desató en Valledupar luego de que circulara en redes sociales un video protagonizado por el concejal Osvaldo Díaz, en el que aparece empuñando un arma de fuego y haciendo una advertencia dirigida, según se observa en el material difundido, a personas afines políticamente al expresidente Gustavo Petro.

En las imágenes, el funcionario habría manifestado estar preparado para una eventual confrontación, lo que generó reacciones en redes sociales.

Concejal dice que el video fue editado

Horas después de la difusión del video, días aseguró que el material fue editado y que las expresiones que se le atribuyen no corresponden a su pensamiento.

“A quienes se hayan sentido ofendidos, afectados o preocupados por el contenido que ha estado circulando, les ofrezco mis disculpas. Lo hago por respeto hacia ellos, sin que ello implique reconocer como propias expresiones o interpretaciones que no corresponden a mi pensamiento.” Señaló.

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El funcionario también indicó que las circunstancias relacionadas con la grabación deberán ser esclarecidas y que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la veracidad del material que circula en redes sociales.

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