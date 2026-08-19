Comunidad bloqueó la calle 30 por deterioro de puente peatonal

Desde tempranas horas, padres de familia y líderes comunales realizaron un bloqueo en la calle 30, en Soledad, en voz de protesta por las malas condiciones en las que se encuentra un puente peatonal utilizado diariamente por estudiantes y habitantes del sector.

La comunidad asegura que desde hace varios meses viene manifestando su preocupación por el deterioro de la estructura. Sin embargo, la alerta aumentó debido a la alta afluencia de estudiantes que atraviesan diariamente este corredor.

Padres de familia advierten sobre el riesgo

Angie Carrillo, madre de familia, aseguró que debe cruzar diariamente la transitada vía con sus tres hijas y teme que puedan sufrir un accidente.

“Yo tengo tres niñas y mi preocupación es grande porque pasar esta calle tan transitada con unas niñas es muy peligroso. Me expongo a que mis hijas sufran un accidente en algún momento, porque yo paso por debajo del puente con ellas. De pronto me puede caer un pedazo de escombro a mí o a mis hijas. ¿Quién nos va a responder?”.

Ante esta situación, los rectores de las instituciones educativas ITIDA, INEM y Francisco José de Caldas participaron en una mesa técnica con la Alcaldía de Soledad para analizar las condiciones estructurales del puente y definir acciones para atender la problemática.

Darling Payares, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Salamanca, también expresó su preocupación por el riesgo al que están expuestos los estudiantes y demás peatones.

“Ellos corren riesgo de ser atropellados por alguno de los vehículos que transitan por esta vía. La verdad es que atravesar este puente con niños también representa el riesgo de caer, ya que está bastante deteriorado. Le hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura, para que tenga en cuenta cómo está la estructura de este puente, que está a punto de caerse”.

Bloqueo generó congestión

El cierre parcial de la calzada en sentido sur-norte también provocó una fuerte congestión vehicular en este importante corredor.

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Mientras la comunidad espera soluciones, padres de familia y líderes comunales insisten en la necesidad de intervenir el puente y garantizar un paso seguro para los estudiantes y peatones que utilizan diariamente esta estructura.