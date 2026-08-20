Procuraduría investiga a concejal de Valledupar por video en el que aparece armado

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar abrió de oficio una investigación disciplinaria contra el concejal de Valledupar Oswaldo Díaz Ortiz, luego de la difusión de un video en redes sociales en el que el cabildante aparece exhibiendo un arma de fuego y haciendo expresiones dirigidas contra simpatizantes del petrismo.

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El material, de aproximadamente 15 segundos, se hizo viral y generó una fuerte polémica por el contenido de las declaraciones del concejal, quien aseguró que el arma estaba debidamente amparada y manifestó estar “listo para la guerra”. Las expresiones fueron interpretadas como amenazas contra personas por razones de ideología política.

Ante la controversia, el Ministerio Público inició las actuaciones correspondientes para establecer si la conducta del funcionario podría constituir una falta disciplinaria. Entre las primeras diligencias se encuentra la solicitud de la hoja de vida y documentación relacionada con la posesión del concejal ante el Concejo de Valledupar, así como la recopilación de sus publicaciones y pronunciamientos en redes sociales.

La Procuraduría también ordenó realizar un análisis técnico-científico del video con el propósito de establecer su autenticidad e integridad y determinar si el contenido corresponde efectivamente a las declaraciones realizadas por Díaz Ortiz o si pudo haber sido manipulado.

Petrismo en el Cesar pide sanciones

La representante a la Cámara por el Cesar, Alexandra Pineda, reaccionó al video protagonizado por el concejal conservador de Valledupar, Osvaldo Díaz Ávila, y calificó como una amenaza directa las expresiones del cabildante, quien aparece con un arma en la mano y afirma estar “listo para la guerra”.

Pineda sostuvo que “la política no puede convertirse en amenaza armada” y cuestionó que Díaz Ávila, además de su condición de concejal, invoque su pertenencia a la reserva de la Policía para, según señaló, intimidar a un sector político.

La congresista anunció que el caso está siendo llevado ante distintas autoridades. Según explicó, se presentarán acciones ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Personería y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de que se investiguen los hechos y se garanticen los derechos de quienes, afirmó, estarían siendo objeto de señalamientos y amenazas.