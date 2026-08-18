Reaparece Carlos Mattos: fue homenajeado en su natal Codazzi

El cuestionado empresario Carlos Mattos Barrero, quien ha estado en el centro de uno de los procesos judiciales más conocidos del país, reapareció públicamente en su tierra natal, Agustín Codazzi, durante el 42 Encuentro Regional de la Cultura, realizado en el marco de la edición 39 del Festival de Música Vallenata en Guitarra.

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Mattos, oriundo de este municipio del Cesar, fue homenajeado por la Asociación de Profesionales de Codazzi, Aprocoda, que le entregó un reconocimiento por su trayectoria empresarial y su gestión social.

Homenaje en Festival de Música en Guitarra

El acto se desarrolló en medio de las actividades culturales del festival, que este año rinde homenaje al periodista e investigador cultural Rafael Oñate Otero y cuenta con el respaldo de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Agustín Codazzi.

La aparición de Mattos llamó especialmente la atención por su regreso a los escenarios públicos después de varios años marcados por procesos judiciales, su permanencia en prisión y una amplia controversia nacional alrededor del denominado caso Hyundai.

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Situación judicial

El empresario fue condenado por delitos relacionados con el pago de sobornos para favorecer sus intereses judiciales en el conflicto por la representación de Hyundai en Colombia. Posteriormente estuvo recluido en la cárcel La Picota y, tras cumplir parte de su condena y obtener beneficios de ley, accedió a la libertad condicional.

Su situación judicial, sin embargo, no está completamente cerrada. En junio de este año, la Fiscalía le imputó cargos relacionados con las salidas que realizó desde La Picota en 2022, cuando tenía autorización para acudir a citas médicas. Según la Fiscalía, en varias de esas ocasiones habría terminado trasladándose a una oficina en el norte de Bogotá, donde permanecía durante horas antes de regresar al centro penitenciario.

Ahora, su regreso a Codazzi se produce en un contexto completamente diferente: en medio de guitarras, tradición vallenata y homenajes a la cultura cesarense, Carlos Mattos regresó a Codazzi para recibir un reconocimiento en el municipio que lo vio nacer.

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